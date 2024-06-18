Лидерам ЕС не удалось договориться о втором сроке фон дер Ляйен – Politico

Несмотря на уверения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, что они приближаются к заключению соглашения, лидеры ЕС не смогли согласовать кандидатуры на главные должности в ЕС. В частности, они не утвердили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в должности главы Европейской комиссии.

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Об этом сообщило Politico, ссылаясь на трех дипломатов ЕС. Встреча лидеров Евросоюза состоялась вчера, 17 июня, в Брюсселе.

27 глав государств и правительств встретились в надежде разделить четыре высших поста в ЕС между нынешней коалицией правоцентристской Европейской народной партии, социалистов и либералов. Однако принципиальное соглашение между ними так и не было достигнуто.

"Сегодня вечером нет договоренности", – заявил президент Европейского совета Шарль Мишель журналистам.

В связи с европейскими выборами возник консенсус относительно кандидатуры фон дер Ляйен из Германии на второй срок в должности главы Европейской комиссии, португальца Антониу Кошты в должности президента Европейского совета, Роберты Метсолы с Мальты в должности главы Европейского парламента и Каи Каллас из Эстонии в должности главы внешней политики.

В последние недели другие европейские лидеры также отмечали необходимость переизбрания должностей с учетом войны в Украине и потенциального возвращения бывшего президента США Дональда Трампа.

Но надежды на скорое соглашение развеялись в понедельник вечером, поскольку Европейская народная партия, победитель выборов в Европейский парламент, попросила больше уступок и полномочий среди ведущих должностей.

Как и ожидалось, ЕНП хотела назначить фон дер Ляйен и Метсолу. Кроме того, ЕНП предложила социалистам разделить полномочия президента Европейского совета на две части по 2,5 года – и ЕНП получит одну из них.

Это, в свою очередь, разозлило социалистов и демократов (S&D), которые надеялись получить этот пост. И вскоре после того, как переговоры зашли в тупик, "началась игра в обвинение".

В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель назвал этот неформальный саммит без соглашения "полезным шагом". По его словам, "совершенно ясно", что целью встречи было не принятие решения о высших должностях, а скорее "углубленный обмен мнениями" по кандидатам.

Лидеры ЕС снова соберутся в Брюсселе 27-28 июня, надеясь достичь согласия по поводу лидеров блока до голосования за следующего президента Комиссии в Европейском парламенте, запланированного на середину июля.

Как сообщал OBOZ.UA, на завершившихся 9 июня выборах в Европейский парламент победила проукраинская Европейская народная партия (ЕНП). Она получает 185 мест из 720 в новом созыве ЕП.

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