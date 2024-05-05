Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с госвизитом во Францию. Видео

В воскресенье, 5 мая, глава Китайской народной республики Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию. Он намерен обсудить с президентом страны Эммануелем Макроном, в том числе, и войну в Украине.

Об этом сообщили СМИ Китая. Отмечается, что в повестке дня будут также важные региональные и международные вопросы.

Ранее издание Reuters предположило, что во время переговоров с Си Макрон попытается убедить использовать свое влияние на страну-террориста Россию. Также Макрон будет добиваться того, чтобы Китай сократил торговые дисбалансы.

Кроме Макрона, также ожидается встреча Си Цзиньпина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вероятно, во время переговоров будут подняты вопросы разногласия внутри 27 членов ЕС, в том числе между Францией и Германией, которые подрывают их способность влиять на Китай. Канцлер Германии Олаф Шольц не присоединится к Макрону и Си Цзиньпину в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратил внимание, что инаугурации Путина в графике поездки Си Цзиньпина в Европу нет.

– Издание Politico сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон вечером 2 мая якобы провели тайный неформальный ужин в Париже накануне визита в Европу главы КНР Си Цзиньпина. Политики якобы обсуждали политику Европейского союза и Китая.

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