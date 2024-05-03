Шольц и Макрон тайно встретятся в Париже перед визитом Си Цзиньпина – Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон вечером 2 мая проведут тайный неформальный ужин в Париже накануне визита в Европу главы КНР Си Цзиньпина. Политики якобы планируют обсудить политику Европейского Союза и Китая.

Об этом сообщило издание Politico с ссылкой на анонимных источников. Собеседники журналистов описали встречу двух европейских лидеров как получастное событие: Шольц и его жена Бритта Эрнст находятся в коротком отпуске в Париже и встретятся с Макроном и его женой Бриджит во французском ресторане.

Ужин состоится без участия советников немецкого канцлера и французского президента, сообщили источники.

Издание отметило, что Шольц и Макрон неоднократно конфликтовали в последние годы, последний раз в феврале, когда президент Франции открыл дверь для потенциальной отправки наземных войск в Украину, что канцлер категорически отверг.

Ключевой темой обсуждения станет визит Си Цзиньпина, который прибудет во Францию в воскресенье на три дня, прежде чем отправиться в Сербию и Венгрию. Ужин станет для Шольца шансом проинформировать Макрона о своей встрече с Си Цзиньпином в Пекине в прошлом месяце. Шольц и Макрон также расходятся во мнениях по поводу потенциального введения тарифов ЕС на субсидируемые китайские электромобили.

По словам Ноа Баркина из Немецкого фонда Маршалла, который первым сообщил об ужине, Макрон попытается убедить канцлера присоединиться к нему на встрече с Си Цзиньпином на следующей неделе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Другой вероятной темой ужина станет политика ЕС, особенно оборона и ее финансирование. Макрон решительно выступает за так называемые оборонные облигации, которые предполагают совместную европейскую эмиссию долговых обязательств для финансирования военных инвестиций. Шольц пока что не поддержал эту идею.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратил внимание на то, что визит Си Цзиньпина в Европу начнется 6 мая и продлится вплоть до 10. Это означает, что ни один из лидеров супердержав, который мог бы посетить инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина, не приедет на это действо.

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