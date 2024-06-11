Летел на похороны и погиб вместе с женой: в авиатастрофе разбился вице-президент Малави

Вице-президент африканской страны Малави Саулос Чилима и еще девять человек погибли в авиакатастрофе. Они направлялись на похороны бывшего генерального прокурора страны, когда их самолет скрылся с радаров.

Об этом сообщает CBSNEWS. Так, военный самолет, на борту которого в частности находились вице-президент Чилима и бывшая первая леди Малави Шанил Димбир, исчез с радаров 10 июня.

Его обломки после поисков обнаружили в горной местности на севере страны.

"К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения, которое произошло в понедельник утром после того, как военный самолет вылетел из столицы страны Лилонгве", – заявили в правительстве Малави.

Представители воздушного движения сообщили, что самолет не смог приземлиться в аэропорту Мзузу, примерно в 200 милях к северу от столицы, из-за плохой видимости, и пилоту посоветовали вернуться в Лилонгве, когда рейс исчез.

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51-летнего Чилиму рассматривали в Малави как возможного претендента на президентские выборы в следующем году.

Он был арестован в 2022 году по обвинению во взяточничестве на фоне сообщений о том, что он получал откаты от бизнесмена за государственные контракты. Чилима последовательно отрицал обвинения, вплоть до прошлого месяца, когда они были сняты национальным прокурором, который подал уведомление о прекращении дела.

Напомним, бизнес-джет Bombardier Challenger 604 упал прямо на трассу во Флориде (Соединенные Штаты Америки). Частный самолет врезался в автомобиль и загорелся после неудачной попытки сесть на шоссе.

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