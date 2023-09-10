'Все против войны': президент Бразилии хочет посадить Зеленского и Путина за стол переговоров на Генассамблее ООН

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва задумал посадить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, это можно будет сделать во время Генассамблеи ООН, а именно во время так называемой "недели высокого уровня", которая стартует 19 сентября.

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Об этом пишет CNN Brasil. Лула да Силва заявил, что именно Генассамблея ООН, а не саммит G20 является подходящим местом для обсуждения войны в Украине.

"Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций состоится с 19 сентября. Есть где поговорить о войне. Есть где обсудить мир. Есть где посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Все против войны", – сказал он.

Президент Бразилии также в очередной раз заявил, что его страна "не будет втягиваться в войну", но намерена участвовать в мирных переговорах.

Лула да Силва напомнил, что G20 была создана из-за экономического кризиса 2008 года и вызвала дискуссии об экономических вопросах, о Бреттон-Вудских институтах, Всемирном банке и МВФ. "Поэтому мы не считаем, что здесь, в Индии, идеальное место для обсуждения войны", – заявил он.

Так политик отреагировал на то, что в Министерстве иностранных дел Украины неодобрительно отреагировали на декларацию G20, которую участники саммита обнародовали в Индии. В ведомстве не стали скрывать своего разочарования и подсказали лучшие формулировки.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке начала свою работу 78-я сессия Генассамблеи ООН. В скором времени в США соберутся 150 лидеров разных стран мира, среди которых лично будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано в первый день так называемой "недели высокого уровня".

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