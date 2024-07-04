Россия официально поддержала Ле Пен на выборах во Франции: соперница Макрона возмутилась

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с возмущением заявила о вмешательстве России в выборы во Франции. Поводом для этого стали заявления чиновников страны-агрессора о поддержке Ле Пен.

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Ранее о поддержке "Национального объединения" заявили сначала спикер Кремля Дмитрий Песков, а затем и МИД РФ. Однако когда национальный французский вещатель TF1 попросил Ле Пен прокомментировать эти заявления, фактическая лидер партии заявила, что "не отвечает за российские провокации". Также она добавила, что после победы на выборах ее политическая сила "продолжит поддержку Украины".

В частности, МИД России процитировал своего представителя Андрея Настасина, который сказал, что "Франция стремится к суверенной внешней политике и отрыву от диктата Вашингтона и Брюсселя". К цитате министерство добавило фото Марин Ле Пен.

На это первым отреагировал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, ответивший МИД РФ, что "в любом случае это решает не Кремль, а французский народ".

"Я совершенно не чувствую ответственности за российские провокации в отношении Франции и Эммануэля Макрона. Я считаю, что это провокация, и, кстати, это тоже такая форма вмешательства в выборы. Потому что, когда вы делаете такой пост, такой показной и настолько провокативный, это можно считать формой вмешательства", – заявила Ле Пен.

В то же время, она добавила, что в случае получения в парламенте абсолютного большинства ее партия "сохранит и продолжит поддержку Украины", но подчеркнула, что не допустит отправки "ни одного французского солдата на войну" в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция 30 июня провела первый тур досрочных парламентских выборов. Экзитполы показали, что ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен может победить, но без абсолютного большинства.

После оглашения первых результатов экзитполей, подтвердивших лидерство Ле Пен, французы начали выходить на акции протеста. Несколько тысяч демонстрантов прошли по маршам по улицам Нанта, Ренна, Лиона и Парижа.

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