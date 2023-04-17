Латвия запретила въезд в страну 10 гражданам РФ, причастным к осуждению российского оппозиционера Кара-Мурзы

Западные государства остро отреагировали на приговор российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, которого Мосгорсуд приговорил к высшей мере наказания – 25 годам колонии строгого режима. В правительстве Литвы уже вводят санкции против всех лиц, причастных к решению, которое явно возвращает Россию в 30-е годы СССР.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Эдгар Ринкевич у себя в Twitter, осудивший подобный метод политической расправы над противниками войны в Украине. Чиновник настоятельно обратился к партнерам из других стран принять те же меры.

"Я принял решение наложить запрет на въезд в страну десяти российским лицам, замешанных в этом фиктивном деле. Я призываю ЕС также ввести санкции", – указал он.

Владимир Кара-Мурза – российский политик и публицист, больше десяти лет состоит в системной оппозиции к действующему режиму Кремля. Дважды был отравлен тяжелыми ядовитыми веществами – в 2015 и 2017 гг. В связи с этим имеет слабое здоровье, что, по словам адвокатов Кара-Мурзы и его многочисленных сторонников, срок приговора едва ли не означает смертную казнь для Владимира.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой известный российский оппозиционер Илья Яшин приговорен к 8,5 годам заключения согласно закону о фейках про армию оккупантов. В частности молодой политик неоднократно рассказывал о военных преступлениях РФ в Буче и других территориях Украины, временно оказавшихся под контролем захватчиков.

Яшин выступил с эмоциональной последней речью. Он в очередной раз указал на холуйское правосудие в России и призвал не бояться честных людей говорить правду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!