Kyiv вместо Kiev: Зеленский призвал по примеру Японии сменить советскую транслитерацию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к правильному написанию названия столицы. Он подчеркнул, что верным является вариант написания Kyiv вместо привычного Kiev на российский манер.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter. Он отметил, что первыми в мире к правильному написанию названия Киев перешли в Японию.

"Пора наконец отбросить устаревшую советскую транслитерацию названий наших городов и принять правильную украинскую форму. Благодарны Японии за то, что уже сделали это, и поощряем других следовать примеру", - написал президент.

Свой твит он сопроводил хештегом #KyivNotKiev.

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31 марта, как сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский, японское правительство утвердило официальное написание названия украинской столицы в соответствии с тем, как оно звучит на украинском языке.

"Сегодня Правительство Японии утвердило официальное написание на японском языке столицы Украины Kyiv - not Kiev. Продолжается работа по всем другим городам в украинской транслитерации", - написал дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Япония в результате войны в Украине резко изменила риторику в отношении России и Южных Курил. Теперь острова официально называют оккупированной РФ японской территорией.

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