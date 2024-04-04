Кулеба в Брюсселе провел длительную встречу с Сиярто: о чем договорились. Фото

В среду, 3 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, эта встреча была продолжительной.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в соцсети Х. Он рассказал о результатах встречи с Сийярто и планах на ближайшее время.

По словам Кулебы, они с Сийярто договорились принять меры по улучшению отношений между Украиной и Венгрией.

"Мы оба согласились, что на протяжении последних недель был сделан ряд шагов по преодолению проблем в наших двусторонних отношениях. Учитывая эту положительную динамику мы ожидаем более конструктивное развитие событий в ближайшие дни и недели", – написал Кулеба.

Напомним, что в декабре 2023-го Виктор Орбан согласился встретиться с Владимиром Зеленским "в какой-то момент в будущем". Если это произойдет, то переговоры станут первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала полномасштабной войны.

В комментарии для российских пропагандистских каналов Петер Сиярто заявил, что для встречи Орбана с Зеленским нужны "некоторые предварительные условия". По его словам, эти условия еще не готовы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто признал, что Будапешт шантажирует Киев правами венгров в Закарпатье. Именно поэтому тот "какой-то момент в будущем", когда должна была состояться обещанная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встреча его и президента Украины Владимира Зеленского, никак не наступит.

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