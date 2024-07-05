Кулеба обсудил с новым главой МИД Британии дальнейшие совместные действия: о чем договорились

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил нового государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Ламми. Он также пригласил британца посетить Украину, и Ламми принял приглашение.

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Об этом рассказал глава МИД Украины. Кулеба также поблагодарил коллегу "за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах".

"Мы обсудили следующие шаги в наших двусторонних отношениях, а также уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне. Государственный секретарь по иностранным делам принял мое приглашение посетить Украину с визитом", – отметил глава МИД Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля в Британии, по результатам выборов премьер Риши Сунак ушел в отставку. Его должность занял лейборист Кир Стармер.

Сегодня же в Соединенном Королевстве было назначено новое правительство, в том числе новые главы минобороны, МИД и МВД. Пост государственного секретаря по иностранным делам занял Дэвид Лемми, которого в 2000 году избрали депутатом от Лейбористской партии. С 2001 по 2010 год он занимал должность министра лейбористского правительства, а в 2008 году стал тайным советником.

Своим мнением о британских выборах и их влиянии на отношения с Украиной с OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что Кир Стармер – человек, искренне верящий в право и силу права. В этом его преимущество и слабость. Он обычно взвешивает все свои шаги как юрист.

Еще в феврале 2024 года Стармер побывал в Киеве и встретился с Зеленским. Тогда британский политик призвал к "справедливости в Гааге" после посещения мест, где происходили массовые убийства украинцев. Он поклялся, что у Украины всегда будет "непреклонная поддержка" его партии.

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