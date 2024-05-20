'Кто во что верит': израильский журналист назвал самые распространенные версии гибели президента Ирана. Видео

Израильский журналист Цви Зильбер считает, что наиболее реальной версией гибели президента Ирана Ибрагима Раиси действительно является авиакатастрофа вертолета из-за технической неисправности. Эта страна находится под санкциями с 1979 года и не имеет запчастей для того, чтобы строить новые самолеты и вертолеты или ремонтировать старые.

В то же время, как считает журналист, в гибели Раиси можно рассматривать еще несколько версий – причастность израильского Моссада или противостояние внутри самого Ирана. Об этом он сказал в эфире OBOZ.Talk в понедельник, 20 мая.

Зильбер напомнил, что иранцы очень подвержены конспирологическим теориям. Многие в стране считают, что гибель Раиси могла быть местью Ирана от Израиля за беспрецедентную в истории ракетную атаку.

"Они воспринимают это так: Израиль убил генерала Захеди (генерал Мохаммад Реза Захеди – старший командир иранского КСИР, был убит во время удара по консульству Ирана в Сирии. – Ред.) и после этого Иран, справедливо возмутившись, подверг Израиль беспрецедентной ракетной атаке. В ответ на это Израиль сделал очень слабый пук – взорвали какой-то иранский радар. И на этом якобы все. Но этого не может быть. И вот сейчас это ответ Израилю Ирану – показать, что у Израиля длинные руки. И если уж добрались до президента и министра иностранных дел, то следующим шагом будет ликвидация духовного лидера", – сказал журналист.

Более того, иранская пропаганда без конца рассказывает, что Азербайджан (катастрофа случилась в горах на границе с Азербайджаном) – это коллаборационисты, и сионисты построили там свои военные базы и все контролируют. Таким образом, как отметил Зильбер, все эти факторы вместе складываются для иранцев в большой пазл.

"Мне самому это греет душу, я определенную гордость чувствую, если это действительно сделал Моссад. Но это не совсем очевидно на сегодняшний день. На мой взгляд, самая реальная версия – просто авария", – сказал он.

По словам журналиста, авиация и военный морской флот Ирана находится "в очень плохом состоянии". Наибольшую роль в этом сыграли американские санкции.

"Факт, что страна, которая позиционирует себя как сверхдержава по производству беспилотников, не может найти исправного вертолета для своего президента. Вот так это и выглядит", – сказал он.

Также Зильбер озвучил третью версию – к гибели Раиси могут быть причастны "свои же".

"В Иране продолжаются внутренние противостояния. Все прицеливаются на место духовного лидера (ныне аятолла Али Хаменеи. – Ред.). Духовный лидер уже старый и дряхлый, он больной человек. Мы уже лет десять слышим, что он вот-вот умрет. И действительно разворачивается серьезная борьба за преемство. Такая история звучит также вполне убедительно", – уверен он.

По его словам, у Ирана есть много врагов внутри государства.

"Это и нацменьшинство, это могли сделать белуджи, это могли сделать "Моджахедин Хальк", сунниты, это могли сделать те же азербайджанцы. Но вопрос, кто запустил Stinger, если это был Stinger, вопрос, кто передал информацию, кто следил за спутником, кто занимался организацией, логистикой. Здесь могут быть разные версии", – добавил Зильбер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета, который 19 мая разбился в горах на границе с Азербайджаном. Также жертвой крушения стал министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.

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