Кто может сменить Столтенберга на посту генсека НАТО: названы имена возможных преемников

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекают в сентябре этого года. На его место претендуют пять кандидатов.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники. Среди претендентов бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Также в этом списке премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Правительство Норвегии уже назначило Столтенберга руководителем Центрального банка страны, он займет этот пост после завершения работы в НАТО.

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Пока Столтенберг не закончит исполнять свои обязанности генсека НАТО, его будет замещать нынешняя заместительница главы Центробанка и главная соперница Столтенберга в борьбе за должность управляющего Ида Вольден Бахе.

Хотя теоретически генеральный секретарь НАТО должен был бы приступить к исполнению своих новых обязанностей уже 1 марта, Столтенберг дал понять, что на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины он не намерен покидать свой пост до истечения полномочий в конце сентября.

Экономист по образованию, Столтенберг возглавлял Норвежскую рабочую партию и был премьер-министром страны в период с 2000-го по 2001-й и с 2005-го по 2013 годы, после чего в 2014 году был избран на должность генсека НАТО. Он также успел побыть министром финансов и энергетики Норвегии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Североатлантический альянс не планирует отправлять в Украину своих военных в случае полномасштабного российского вторжения. Однако организация и ее члены продолжают помогать нашей стране модернизировать системы обороны и предоставляют новое вооружение – в частности, британские противотанковые ракетные комплексы.

По словам Столтенберга, ситуация на границах представляет "реальную опасность", поэтому государства должны "работать над политическим решением".

"Мы не планируем разворачивать войска Альянса в Украине... мы сосредотачиваемся на оказании поддержки. Есть разница между тем, чтобы быть членом НАТО и быть сильным и ценным партнером, как Украина. В этом нет никаких сомнений", – отметил он.