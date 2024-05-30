Кто бы ни представлял США на Саммите мира, это не изменит уровня поддержки Украины – Белый дом

В администрации президента Соединенных Штатов Америки сказали, что пока не могут ответить, будет ли Джо Байден участвовать в Саммите мира в Швейцарии. Однако там подчеркнули: кто бы ни представлял Вашингтон на этом мероприятии, это не изменит уровня поддержки Украины.

Такую позицию высказал советник Белого дома Джон Кирби в среду, 29 мая, на брифинге, передает Укринформ. Он подчеркнул, что глава Штатов в любом случае поддерживает Украину, которая борется с полномасштабным российским вторжением.

"Сейчас у меня нет планов для объявления о представительстве США на Саммите мира", – так Кирби ответил на вопрос, будет ли Байден представлен на саммите в Швейцарии и если нет, то кто будет из американской администрации.

По словам американского чиновника, с самого начала войны ни один другой лидер не сделал столько, сколько делает Байден, что Украина имела все необходимое для защиты от агрессии России.

Кирби также подчеркнул, что президент США взял обязательства перед Украиной "быть рядом на дальнюю перспективу", поскольку страна "все равно будет иметь границу с Россией".

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер со своей стороны подтвердила, что делегация США примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. В то же время, о присутствии на нем президента Джо Байдена пока конкретной информации нет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы видеть Байдена на Саммите мира в Швейцарии. Если он проигнорирует саммит в Швейцарии, российский диктатор Владимир Путин будет "аплодировать этому стоя".

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