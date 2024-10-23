Кто бы ни победил на выборах, НАТО будет сотрудничать с США по поддержке Украины, – Рютте

НАТО будет в дальнейшем сотрудничать с США по поддержке Украины, кто бы ни возглавил новую администрацию после выборов в Соединенных Штатах. Все страны Альянса очень мотивированы для того, чтобы продолжать помощь для Киева.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 23 октября во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом на эстонской военной базе "Тапа". Он подчеркнул, что Альянс будет увеличивать поддержку Украины.

"НАТО будет продолжать наращивать свою систему сдерживания и обороны, а также будет увеличивать нашу поддержку для Украины. Потому что безопасность Украины является нашей безопасностью", – сказал генсек.

По его словам, страны НАТО очень мотивированы для того, чтобы продолжать помощь для Украины. Вместе с тем Рютте признал, что сейчас все ждут результатов выборов в Соединенных Штатах.

Несмотря на это, Альянс будет развивать сотрудничество с США, кто бы ни победил на этих выборах, заверил руководитель союза.

Он отметил, что в Соединенных штатах и сторона демократов и сторона республиканцев хорошо понимают, что НАТО и его коллективная оборона отвечают не только интересам Европы, но и интересам самих США.

"Если Россия добьется успеха в Украине, - а мы будем предотвращать это, - но, если это произойдет, это будет угроза безопасности, и не только для Эстонии, но и для Нидерландов, для Великобритании и для Соединенных Штатов. Мы все это понимаем .Так это коллективные усилия. Мы не имеем слова в избирательном процессе, но мы будем работать вместе, кто бы не победил на этих выборах", – подчеркнул Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что победа Украины – это "жизненно важно для нашей общей безопасности". Он также заверил, что НАТО все больше приближает Украину к членству в Североатлантическом альянсе.

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