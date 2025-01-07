'Кто бы мог такое представить 10 лет назад': Макрон раскритиковал Маска за вмешательство в политику европейских стран

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывание американского миллиардера Илон Маска по поводу политики государств Европы, в частности Германии и Британии. Французский лидер подчеркнул, что вмешательство в дела других стран является вызовом XXI века.

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Об этом Макрон сказал на 30-й конференции послов в Париже, передает "Укринформ". Он отреагировал на заявление Маска о поддержке ультраправой партии Германии AfD.

"Если бы кто-то сказал нам десять лет назад, что владелец одной из крупнейших мировых социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии, кто бы мог это представить?" – отметил президент.

По словам Макрона, вмешательство в дела других государств стало вызовом нового столетия. "Это мир, в котором мы живем, в котором должны вести дипломатию", – добавил он.

В то же время лидер Франции заявил, что Париж готов сотрудничать с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой, несмотря на то, что они имеют определенные разногласия.

"Если мы решим быть слабыми и уязвимыми, у нас мало шансов на то, что Соединенные Штаты Америки президента Трампа будут уважать нас. Мы должны знать, как сотрудничать с выбором, сделанным американским народом", – объяснил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Сначала Маск обозвал немецкого канцлера Олафа Шольца "некомпетентным дураком". Изобретатель также заявил, что глава правительства ФРГ должен "немедленно уйти в отставку". На эти свои слова миллиардер уже получил жесткий ответ от Шольца.

– После канцлера Маск "взялся" за президент Германии Франко-Вальтера Штайнмайера – его изобретатель назвал "антидемократическим тираном". Так миллиардер отреагировал на заявление главы государства о недопустимости внешнего влияния на предстоящие парламентские выборы в ФРГ.

– Также Илон Маск критикует правительство Великобритании. После нападок на премьера Кира Стармера он задумался, должны ли Соединенные Штаты Америки вмешаться в дела Британии.

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