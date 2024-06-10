'Критически важно': эксперт-международник объяснил, как повлияют на Украину результаты выборов в Европарламент

В странах ЕС состоялись выборы в Европейский парламент. Несмотря на влияние Кремля, подавляющее большинство пророссийских ультраправых политических проектов на этот раз набрали ощутимо меньше голосов, чем они набирали на предыдущих выборах. Однако есть и несколько исключений, включая Францию и Германию.

Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал эксперт-международник Тарас Жовтенко. По его словам, стратегически ситуация для нового состава Европейского парламента не является критической.

"Проукраинская Европейская народная партия, она сохраняет большинство, на втором месте, кажется, идут левоцентристы, с которыми, на самом деле, Европейской народной партии будет гораздо проще договориться, чем со всеми остальными. Ну, и, в конце концов, именно это будет определять стратегический вектор работы Европейского парламента этого нового созыва", – объяснил он.

В то же время эксперт отметил, что недооценивать попадание в состав Европарламента этих пророссийских ультраправых тоже не стоит. Хотя они и не смогут стратегически влиять на принимаемые решения, они будут делать абсолютно все для того, чтобы максимально затянуть этот процесс.

"Максимально ставить палки в колеса, препятствовать обсуждениям, препятствовать голосованиям, препятствовать, в конце концов, той политической логике процесса, которая, в принципе, должна соответствовать работе непосредственно Европейского парламента", – сказал Жовтенко.

Он оценил работу российских спецслужб, пытавшихся повлиять на эти выборы, на 3 с минусом, учитывая то, какие возможности у них было, и то, сколько обстоятельств играло на руку их пропаганде.

"Я не скажу, что это полный провал, но это точно не успех. И дальше понятно, что Кремль будет пытаться конвертировать сложившуюся ситуацию в свою пользу, и, соответственно, в перспективе он будет пытаться повлиять через своих агентов влияния уже в составе Европейского парламента нового на особенности его работы, начиная от работы комитетов и заканчивая стратегически теми решениями, которые будут обсуждаться и приниматься в будущем", – прогнозирует эксперт.

В частности, Россия будет разгонять тезис о том, что в Европе якобы непопулярны провоенные взгляды и настроения. Таким образом Кремль будет пытаться подтолкнуть лидеров западного мира дистанцироваться от провоенных и проукраинских шагов. Открытым остается вопрос, насколько это будет эффективно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На завершившихся 9 июня выборах в Европейский парламент побеждает проукраинская Европейская народная партия (ЕНП). Она получает около 191 из 720 мест в новом созыве ЕП.

– Эта партия будет строить в Европарламенте крепкий "центр" с четкой проевропейской и проукраинской позицией, заявила ведущая кандидат на пост президента Еврокомиссии от ЕНП Урсула фон дер Ляйен.

– В то же время, в Европарламенте может произойти увеличение количества евроскептиков-националистов, что, вероятно, повлияет и на Украину.

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