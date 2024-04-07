Кремль открыто угрожал Армении и Финляндии: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Страна-террорист Россия открыто выдвинула угрозы Армении из-за связей Еревана с Западом после неспособности РФ предотвратить потерю Арменией Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года. В Кремле выдали, что Запад пытается "втянуть Южный Кавказ в геополитическую конфронтацию".

Также Россия продолжает регулярно угрожать Финляндии. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили поддержку Западом демократического и экономического развития Армении.

После этого министерство иностранных дел РФ заявило, что Запад якобы использует Южный Кавказ для геополитической конфронтации с Россией. Более того, Кремль обвинил Запад во "внерегиональном вмешательстве" и назвал действия США и ЕС "безответственными и деструктивными".

Также россияне пригрозили, что "вмешательство" Запада может привести к "самым негативным последствиям для региональной стабильности, безопасности и экономического развития". Аналитики добавили, что РФ открыто угрожала правительству Армении. В заявлении российского МИД шла речь о том, что "Армения может пойти по неправильному пути, который чреват проблемами безопасности и экономики, может привести к оттоку населения".

В ISW подчеркнули, что по утверждению страны-агрессора РФ, правительство Армении якобы не принимает самостоятельно решения по вопросам своей безопасности. К тому же, Кремль сделал аналогичные нелепые заявления о том, что "Запад контролирует украинское правительство".

Также российское правительство продолжает угрожать Финляндии. По мнению Кремля, скандинавская страна якобы потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений с момента ее вступления в НАТО. Аналитики подчеркнули, что такой нарратив Кремль регулярно использовал, чтобы ложно заявить, что "НАТО контролирует Украину и использует Украину для угрозы России".

В частности, посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Финляндия находится на "деструктивном курсе" в отношениях с РФ и что вступление Финляндии в НАТО делает Балтийский регион "зоной потенциальной эскалации". По его словам, стране-террористу России "придется ответить на наращивание материальных и людских ресурсов НАТО или размещение ядерного оружия в Финляндии". Также Кузнецов намекнул, что у Финляндии нет другого выбора, кроме как улучшить свои отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что Россия может рассматривать на роль следующей жертвы нападения Казахстан. Именно с этой страной Кремль может начать очередную войну после завершения войны с Украиной либо даже параллельно с боевыми действиями на украинской земле.

Напомним, Армения поставляет в страну-террористку Россию европейские и китайские товары в обход санкций Запада. Реэкспорт Еревана в Москву вырос на 430% по сравнению с периодом до 2022 года.

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