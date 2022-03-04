Кремль обнародовал детали разговора Путина с Лукашенко о войне в Украине

Глава страны-агрессора России Владимир Путин, который 24 февраля открыто пошел войной на Украину, похвастался успешностью реализации своего "плана". По его словам, "задания решаются" и в итоге "будут полностью выполнены".

Об этом шла речь в его разговоре с самопровозглашенным беларусским лидером Александром Лукашенко. Деталями беседы поделились российские Telgram-каналы.

Отмечается, что в ходе нее непризнанный глава Республики Беларусь выразил поддержку действиям российского лидера. Они также говорили о переговорах между украинской и российской делегацией, которые состоялись в Беловежской пуще 3 марта.

Со своей стороны Путин подчеркнул, что "задания операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объеме". Так прокомментировали результаты его диалога с Лукашенко в Кремле.

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Очевидно, речь идет о реализации так называемой военной "спецоперации на Донбассе", о которой он объявил фактически за несколько часов до вторжения войск РФ в украинские города.

На восьмой день войны в Украине глава страны-агрессора называл ее "специальной военной операцией". В частности, на совещании Совбеза РФ он заявил, якобы та "идет в строгом соответствии с графиком". Также Путин выдал, что "все поставленные задачи выполняются".

А во время разговора с президентом Франции Эмануэлем Макроном в тот же день российский лидер заверил французского коллегу, что не собирается отказываться от своей цели в Украине, и пригрозил повысить ставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, во втором раунде переговоров с РФ.

Так, Киев и Кремль договорились только о ряде гуманитарных вопросов, в частности, о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. В дальнейшем ожидается, что переговоры продолжатся в третьем раунде.

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