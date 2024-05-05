Кремль может готовить диверсии в Европе: разведки стран обеспокоены

Российская Федерация активизировала разные виды диверсий в Европе: от взрывов, поджогов до других повреждений инфраструктуры. Разведки стран НАТО не исключают угрозу новых "скоординированных и масштабных вредоносных действий" со стороны РФ.

Об этом предупредило издание Financial Times со ссылкой на оценки разведок трех европейских государств. Россия "берет курс на постоянный конфликт с Западом", а сложившаяся ситуация "отражает желание руководителей шпионской сети страны вновь заявить о себе", написали журналисты.

Они привели примеры диверсий, которые уже состоялись на Западе. В Великобритании подожгли склад с гуманитарной помощью для Украины, в Швеции произошел ряд железнодорожных аварий, а в Чехии пытались повредить железнодорожную сигнализацию. В Эстонии совершено нападение на машину министра внутренних дел, Германия отчиталась о предотвращенном нападении на военные и логистические объекты.

Источники издания считают, что РФ уже – напрямую и через доверенных лиц – начала более активно готовить взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре в Европе, "практически не беспокоясь о гибели гражданского населения".

"Очевидный вывод таков, что произошло реальное увеличение активности России. Нельзя сказать, почему именно – то ли россияне начали вкладывать больше ресурсов, то ли они становятся менее осторожными и их ловят, то ли западная контрразведка просто стала лучше работать и предотвращать это. Что бы это ни было – происходит много чего", – сказал FT Кир Джайлс, старший научный сотрудник аналитического центра Королевского института международных отношений (Великобритания).

Один из неназванных собеседников СМИ заявил, что через службы НАТО распространилось предупреждение о возможных "скоординированных и масштабных" российских диверсиях.

Представитель одной из западных разведок заявил: диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций. А наращивание активности, по его мнению, отражает стремление Кремля оказать максимальное давление "по всем направлениям".

Как сказал он, Путин "осмелел" и будет пытаться продвигать свои позиции в Европе на нескольких фронтах: через дезинформацию, саботаж, хакерские атаки.

"Мы считаем, что риски диверсий, поддерживаемых другими государствами, значительно выросли", – публично признал в апреле руководитель внутренней разведки Германии Томас Гальденванг.

Как писал OBOZ.UA, к серии взрывов и отравлений в Европе могут быть причастны русские шпионы-нелегалы Николай и Елена Шапошниковы, считают расследователи The Insider. Семья обманом получила гражданство, осела в Чехии под видом политических эмигрантов и, несмотря на скромный доход, вела жизнь миллионеров. За них уже взялись чешские следователи.

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