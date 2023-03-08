Блог | Ксения Кириллова: Кремль изобрел новый шантаж – взорвать снаряды в Приднестровье

В феврале молдавское правительство заявило, что обладает доказательствами планов Москвы по дестабилизации страны, подтвердив тем самым информацию, полученную от украинской стороны. По словам президента Молдовы Майи Санду, Россия готовит провокации, целью которых является государственный переворот, свержение проевропейского правительства и замена его пророссийскими марионетками, пишет СЕРА.

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Словно в подтверждение ее слов, 28 февраля в Кишиневе прошла акция протеста "Движение для народа", в которое входят представители партий "Шор" и PACE. Ее участники пытались прорваться к зданию правительства через кордон полиции, в результате чего между протестующими и правоохранителями произошла потасовка.

Официальные российские СМИ делали акцент на том, что участники протеста не только выступали против роста тарифов и цен, но и "требовали отставки президента и правительства". Тем временем правящая в Молдове партия "Действие и солидарность" (PAS), комментируя произошедшее, заявила, что подобные акции проводятся с целью "дестабилизировать ситуацию в стране" и помочь главе пророссийской оппозиции Илану Шору "скрыться от правосудия".

CEPA уже писал об обширных связах Илана Шора с ФСБ России и предъявляемых ему обвинениях, равно как и о предыдущих попытках Москвы дестабилизировать Молдову. Представляется, что в этот раз причиной активизации усилий Кремля по смещению законно избранного правительства может стать выход Кишинева из переговорного процесса по Приднестровью, много лет проходившего под контролем России.

16 февраля премьер-министр Молдовы Дорин Речан обнародовал в парламенте цели и приоритеты Кишинева в отношении Приднестровья, которые включали в себя в том числе демилитаризацию региона, то есть полный вывод из него незаконно дислоцированных российских войск, оружия и боеприпасов. Премьер-министр подчеркнул, что речь идет о поиске дипломатического решения, "ведущего к восстановлению полного суверенитета Молдовы", однако вполне вероятно, что воспаленное воображение Владимира Путина и его окружения могло решить, что Кишинев планирует военное разрешение замороженного конфликта.

Действительно, мы уже сталкивались с тем, что оборонительные усилия Украины для защиты уже нарушенного Москвой суверенитета страны трансформировались в сознании Кремля в "подготовку Западом нападения на Россию". В данном случае также весьма вероятно, что страх потерять Приднестровье толкнул Москву на "скорейшее решение молдавского вопроса".

Этим могут объясняться и истеричные попытки Кремля обвинить Украину в организации вооруженных провокаций против "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) под флагом России. Можно предположить, что Москва, с одной стороны, действительно боится, что Молдова прибегнет к помощи Украины для "демилитаризации" Приднестровья, а с другой – пытается сфабриковать предлог для собственного вторжения в сепаратистский регион. Такого же мнения придерживаются и эксперты американского Института изучения войны, полагающие, что Кремль готовит в непризнанной республике "операцию под чужим флагом".

При этом российские военные аналитики не скрывают, что именно вызывает у них наибольшую тревогу. Эксперты близкого к Минобороны России сайта "Военное обозрение" заявляют, что главным интересом Киева является "огромное количество боеприпасов, которые хранятся много десятилетий в арсенале в Колбасне" на территории Приднестровья. Похоже, в Кремле всерьез опасаются, что этот арсенал может попасть в руки украинской армии.

Действительно, еще в 2015 году молдавские эксперты отмечали, что склад, расположенный на территории непризнанной республики, считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Арсенал насчитывает около 20 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для пехоты: снарядов, гранат, патронов, авиабомб и так далее. Кроме того, согласно расследованию британского центра "Досье", опубликованному еще в октябре, в Приднестровье располагается основной штаб ФСБ. Здесь обучают и координируют кадры для нелегальной работы по югу Украины, включая подготовку диверсионных групп.

Также Приднестровье рассматривается как резерв для мобилизации людей на случай, если путинские войска добьются успеха в Николаевской и Одесской областях. Помимо этого, британские расследователи отмечают, что генерал Дмитрий Милютин, курирующий работу ФСБ по "ближнему зарубежью", включая Молдову, является искренним сторонником восстановления Советского Союза, и не может представить себе постсоветские страны вне орбиты российского влияния.

Наряду с этим российские военные признаются: так называемый "российский миротворческий контингент" в Приднестровье не в силах защитить непризнанную республику.

"Три года назад количество миротворцев оценивалось как 2,5–3 тысячи человек. Структурно это пять батальонов... Серьезной военной силы эти подразделения не представляют", – откровенничают россияне. Собственные вооруженные силы ПМР российские военные также оценивают невысоко. При этом они признают, что современная приднестровская молодежь "научилась жить в новых условиях" и не стремится в армию.

Понимая эту ситуацию, российский МИД постарался запугать Украину и Молдову, заявив, что любая угроза российским миротворцам, гражданам и военным складам в Приднестровье будет рассматриваться "как нападение на Российскую Федерацию". Помимо угрозы Западу, такая постановка вопроса несет месседж и российскому населению, пытаясь представить возможную агрессию России против Молдовы как "оборонительную" войну. Исходя из этой логики, любую оккупированную Москвой территорию можно объявить российской, что позволит назвать действия по ее удержанию "обороной".

Однако даже на фоне того, что формально цифры поддержки "спецоперации" в России весьма высоки, социологи отмечают: большинство населения уходит в частную жизнь, дистанцируется от боевых действий и поддерживает войну лишь до тех пор, пока она не затрагивает их лично. При всех попытках пропаганды создать иллюзию "священной войны", далеко не все готовы умирать за мифические цели за пределами родины – даже в Украине, не говоря уж о Молдове.

Очевидно, понимая это, Москва до настоящего времени пыталась обойтись дестабилизировать регион изнутри, желательно – под чужим флагом. К примеру, весной прошлого года в здании "министерства госбезопасности" Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов, организацию которых россияне приписывали "украинским диверсантам". При этом президент Молдовы Майя Санду заявила, что за провокациями стояли исключительно внутренние силы.

На данный момент российские военные аналитики предлагают еще более радикальное решение, намекая, что можно попросту взорвать находящиеся в Приднестровье боеприпасы.

"Представляете, что произойдет, если в арсенал прилетит снаряд или мина?.. Или найдется какой-нибудь командир обороняющихся, который подготовит арсенал к уничтожению на случай прорыва обороны?.. Землетрясение, которое вызовет подрыв боеприпасов в Колбасне, будет примерно таким же по силе [как в Турции]. Эксперты говорят о силе в 7 и даже 7,5 баллов. Представьте, сколько территорий перенаселенной Европы попадают в зону землетрясения", – рассуждают они.

Это можно было бы назвать больными фантазиями конкретного автора, однако в то же время в достаточно солидной "Независимой газете" появился материал о том, что "лидеры Приднестровья боятся взрывов складов боеприпасов". Создается впечатление, что в дополнение к ядерному шантажу Кремль начал шантажировать Европу созданием локальной катастрофы, способной унести десятки тысяч жизней.