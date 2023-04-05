Кремль имеет 'особый план' по Беларуси и начал новый этап ядерного шантажа – ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в Союзное государство во время встречи с непризнанным президентом страны Александром Лукашенку. Кроме того, Россия продолжает угрожать миру ядерным оружием, чтобы перед контрнаступлением ВСУ сдержать западную военную помощь Украине.

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Об этом говорится в материале ISW, опубликованном 5 апреля. Как отмечается, встреча диктаторов должна состоятся 5-6 апреля в Москве.

В Кремле уже заявили, что Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Они будут обсуждать реализацию Договора о СГ. Как пишут аналитики, речь может идти про пакет из 28 интеграционных дорожных карт, которые Лукашенко ратифицировал в 2021 году.

Кроме того, по данным ISW, диктаторы могут договорится о сотрудничестве в сфере обмена разведывательными данными.

Также, как говорится в сводке Института, Россия снова активизировала свой ядерный шантаж. Это происходит для того, чтобы замедлить помощь Киеву от Запада перед контрнаступлением ВСУ на фронте. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу снова набросился на Запад, обвинив в эскалации войны в Украине, а также упрекнул НАТО в якобы усилении учебно-боевой и разведывательной деятельности у границ РФ и РБ.

Таким образом он обосновал решение Москвы разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Российский чиновник заявил, что у Беларуси есть системы "Искандер-М", способные нанести ядерный удар, а белорусские ракетные войска начали в РФ тренировки по эксплуатации этих комплексов.

Однако, как утверждают аналитики, что заявления Шойгу не содержат никаких новых данных и, вероятно, являются частью информационной операции. Специалисты считают, что оживление риторики ядерного шантажа совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом военной помощи Киеву от США.

"ISW по-прежнему считает, что риск ядерной эскалации чрезвычайно низок и развертывание Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на ход боевых действий в Украине. Кроме того, ядерное оружие, развернутое Россией в Беларуси, скорее всего, будет под контролем российского персонала, который дислоцируется в РБ", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что РФ передала Беларуси "Искандеры" и строит хранилище для тактического ядерного оружия. По его словам, Россия "вынуждена" была пойти на такой шаг, поскольку "США разместили в Европе 100-150 тактических ядерных бомб".

– Подтвердить свои слова он традиционно не смог, но предположил, что бомбы якобы расположены в Нидерландах, Бельгии, Италии, Германии и Турции.

– Китай высказался против передачи Россией ядерного оружия другим странам в ходе внеочередного заседания СБ ООН, однако представитель Беларуси выступил против позиции Пекина и заявил, чтобы мир не вмешивался в ее дела с Россией.