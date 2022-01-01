Краткость – сестра таланта: как Макрон за 90 секунд уделал новогоднего Зеленского

Лидер Франции Эммануэль Макрон обратился к нации в новогоднюю ночь, обозначив две главные темы, актуальные для общества: экономика и пандемия. Тем самым он значительно сэкономил время французов, сидящих за праздничным столом, чего нельзя сказать об украинских гражданах и президенте Владимире Зеленском.

Ролик с речью французского президента его пресс-служба опубликовала на его странице в Facebook. На фоне Елисейского сада Макрон поздравлял своих зрителей 90 секунд или 1,5 минуты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"2022 год может стать, наконец, годом выхода из эпидемии. Я обращаюсь к 5 миллионам все еще непривитых соотечественников: сделайте этот простой жест, на вас рассчитывает вся Франция", – заметил он.

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Также Эммануэль Макрон упомянул несколько введенных реформ 2021 года, которые помогли достичь конкретных результатов в государственной экономике. Глава Франции подчеркнул, что за много лет в стране впервые самые низкие показатели безработицы.

"Несмотря на трудности, Франция сегодня сильнее, чем два года назад. И благодаря тем планам и проектам, что я готов внедрять уже в ближайшие месяцы, я настроен решительно оптимистично не только на 2022 год, но и на будущие годы", – заключил политик.

Напомним, что речь украинского президента в первую ночь 2022 года длилась более 20 минут. С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новогоднее поздравление Владимира Зеленского буквально разделило украинцев на два лагеря: одни восхитились трогательной речью, другие нашли в ней одну пустышку.