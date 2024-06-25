Кортеж Орбана в Германии попал в ДТП: погиб полицейский. Фото

Кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Германии попал в ДТП. Вследствие аварии погиб 61-летний полицейский.

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Как сообщает 7aktuell.de, авария произошла утром 24 июня в Штутгарте. В момент, когда кортеж сопровождал Орбана в аэропорт, 69-летняя женщина на BWM выехала на перекресток.

Она, очевидно, не учла, что перекресток уже был перекрыт полицией для колонны.

Автомобиль женщины около 11:15 по местному времени (12:15 по Киеву) столкнулся с мотоциклом, которым управлял 61-летний полицейский.

Вследствие удара мотоцикл отбросил еще один мотоцикл с полицейским, который оцепил перекресток.

Оба правоохранителя получили серьезные ранения.

Позже 61-летний полицейский умер, его 27-летний коллега с тяжелыми травмами находится в больнице, сообщили в полиции.

Дорога, где произошло ДТП, была перекрыта на время расследования происшествия до 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня Орбан прибыл в Штутгарт на матч Евро-2024 между Германией и Венгрией, закончившийся со счетом 2:0 в пользу хозяев. За последнее время Орбан дважды посещал ФРГ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц достаточно холодно встречал венгерского коллегу.

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