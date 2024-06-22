Орбан приезжал к Шольцу посмотреть матч Евро-2024: встреча вышла холодной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за последние дни дважды посещал Германию, где общался с канцлером Олафом Шольцом. Последний при этом достаточно холодно встречал венгерского коллегу.

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Об этом пишет Euronews. В среду, 19 июня, Орбан приезжал в Штутгарт на матч Евро-2024 между Германией и Венгрией, закончившийся со счетом 2:0 в пользу хозяев.

"Лидер популистов посетил Штутгарт, сидя рядом с канцлером Германии Олафом Шольцом в среду на футбольном матче Евро-24 Германия – Венгрия, но политика практически не входила в повестку дня", – говорится в сообщении.

А уже в пятницу, 21 июня, Орбан приехал в Берлин. Там его встретил Шольц, но "без особой помпы, поскольку отношения между двумя странами производят впечатление холодных". Не было и пресс-конференции или приема с военными почестями – формальностей, характерных для таких государственных визитов.

Стоит отметить, что эти визиты Орбана состоялись в преддверии того, как Венгрия начнет свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза. Несмотря на то, что президентство в Совете ЕС имеет небольшие полномочия, Венгрия все же будет выбирать, какие темы будут главными в недельной повестке дня в Брюсселе, а какие неважны.

"Темы, которые, вероятно, будут ключевыми для правительства Орбана, включают вступление других государств-членов ЕС, в частности Сербии, Молдовы и Украины. Венгерский лидер также выразил заинтересованность в интеграции государств Западных Балкан, отчасти из-за дружбы с Сербией. И Орбан, и сербский лидер Александар Вучич считаются союзниками российского лидера Владимира Путина", – отмечает Euronews.

В издании отметили, что, несмотря на холодный прием, Шольц все же сумел выкроить время, чтобы встретиться с Орбаном в день, насыщенным другими встречами и событиями.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на заверения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, что они приближаются к заключению соглашения, лидеры ЕС не смогли согласовать кандидатуры на главные должности в ЕС. В частности, они не утвердили кандидатуру Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должности главы Европейской комиссии.

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