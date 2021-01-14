В США приблизились к завершению испытаний новой "одноразовой" вакцины от коронавируса

Американская компания Johnson & Johnson близка к завершению анализа данных третьей фазы испытаний новой "одноразовой" вакцины от COVID-19 – которая не требует повторного введения препарата.

Об этом пишет NEWS10 ABC со ссылкой на Janssen, бельгийское фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson. Известно, что по состоянию на декабрь в завершающих клинических испытаниях (известных как ENSEMBLE) приняло участие около 45 000 добровольцев.

Ожидается, что данные об эффективности вакцины будут получены в конце января 2021 года.

"Пандемия не показывает признаков замедления, и мы, как и все, стремимся к появлению дополнительных инструментов, которые помогут ее остановить.

В то же время преждевременно вдаваться в подробности поставки нашей вакцины-кандидата, поскольку у нас еще нет данных испытаний третьей фазы, а также мы не подали заявку и не получили разрешение на использование препарата в чрезвычайных ситуациях", – заявили разработчики.

Особенности нового препарата Johnson & Johnson

Ожидается, что для формирования антител и защиты от COVID-19 необходима лишь одна прививка.

Вакцина может оставаться стабильной в течение двух лет при -20 градусах по Цельсию и не менее трех месяцев при небольшой плюсовой температуре (от +1 до +7 градусов).

Она будет производиться в Лейдене (Нидерланды).

Как сообщал OBOZREVATEL, первые поставки вакцин в Украину запланированы на первое полугодие 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что прививочная кампания от коронавируса в стране начнется вовремя, уже есть договоренность о поставках вакцины с несколькими производителями. Украина также продолжила переговоры с другими разработчиками.

Общенациональный план по вакцинации украинцев был утвержден в конце декабря минувшего года.