В мире уже сделали 5,6 млн прививок от COVID-19: кто лидирует в "гонке" вакцинации

В рамках самой масштабной кампании вакцинации в истории – против COVID-19 – в мире уже сделали 5,6 млн прививок (на 30 декабря).

Как пишет Bloomberg, вакцинация от коронавируса стартовала в 25 странах. Больше всего доз использовали в США и Китае.

Агентство назвало доставку миллиардов доз вакцин по всему миру одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались.

Согласно подсчетам, в "гонке" по вакцинации лидируют США, где сделали 2,32 млн прививок против COVID-19.

Для этого в Америке используют препараты компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Оба требуют двукратного введения с интервалом в несколько недель.

В Западной Вирджинии, Аляске, Северной и Южной Дакоте уровень вакцинации населения достиг 1,7%.

Более яркий цвет означает более высокий процент охвата населения вакцинами Bloomberg

Уровень вакцинации по штатам Bloomberg

В Китае привили более миллиона людей, в Израиле и Великобритании – более 600 тысяч, в РФ – более 400 тысяч.

Первые 15 стран по количеству деланных прививок (на 30 декабря):

Bloomberg

Bloomberg

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL: