У світі вже зробили 5,6 млн щеплень від COVID-19: хто лідирує в "гонці" вакцинації

У межах наймасштабної кампанії вакцинації в історії – проти COVID-19 – у світі вже зробили 5,6 млн щеплень (на 30 грудня).

Як пише Bloomberg, вакцинація від коронавірусу стартувала в 25 країнах. Найбільше доз використали в США та Китаї.

Агентство назвало доставку мільярдів доз вакцин по всьому світу одним із найскладніших логістичних завдань, які коли-небудь здійснювали.

Згідно з підрахунками, в "гонці" з вакцинації лідирують США, де зробили 2,32 млн щеплень проти COVID-19.

Для цього в Америці використовують препарати компаній Moderna і Pfizer/BioNTech. Обидва вимагають дворазового введення з інтервалом у декілька тижнів.

У Західній Вірджинії, Алясці, Північній і Південній Дакоті рівень вакцинації населення досяг 1,7%.

Більш яскравий колір означає більш високий відсоток охоплення населення вакцинами Bloomberg

Рівень вакцинації у штатах Bloomberg

У Китаї прищепили понад мільйон людей, в Ізраїлі та Великобританії – понад 600 тисяч, в РФ – понад 400 тисяч.

Перші 15 країн за кількістю роблених щеплень (на 30 грудня):

Bloomberg

Bloomberg

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL: