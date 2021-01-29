Дефицит одного витамина может привести к смерти от коронавируса

Дефицит витамина К в организме может вызывать серьезные осложнения при коронавирусе вплоть до смерти.

К такому выводу пришли ученые из Нидерландов и Бельгии. Дело в том, что от этого витамина зависит деятельность белка MGP, который защищает от разрушения эластичные волокна в коже, легких и кровеносных сосудах, пишут "Известия".

Когда человек болеет коронавирусом, он влияет на сосуды. Так, их стенки размягчаются, чтобы пропустить к тканям иммунные клетки для борьбы с COVID-19. Кроме того, болезнь сопровождается частым изменением давления, что также требует от сосудов постоянной "работы".

Чтобы помочь эластичным волокнам выполнять свою функцию, витамин К стимулирует выработку белка MGP, однако его запасы активно расходуются.

Ученые считают, что из-за недостатка витамина К растет риск повреждения сосудов, что грозит тромбозом. Рост тромба или большое их количество приводит к нарушению кровообращения. Крупный оторвавшийся тромб способен перекрыть сосуд и даже привести к внезапной смерти.

Это явление наблюдается у больных COVID-19, а также у людей с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением. Исследователи допустили, что наложение друг на друга нескольких причин дефицита витамина К приводит к осложнениям при COVID-19.

"Учитывая, что витамин K имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, дефицит его во время COVID-19 может усугубить эти проблемы", – заключили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, дефицит витамина D в организме может привести к серьезному заболеванию – остеомаляции, которое проявляется в недостаточной минерализации костной ткани.