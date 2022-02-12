Корабль РФ приблизился на опасное расстояние к французскому фрегату в Средиземном море: опубликованы радиопереговоры

Российский корабль "Адмирал Григорович" в восточной части Средиземного моря, еще одном горячем фронте украинского кризиса, приблизился на опасное расстояние к французскому фрегату Forbin. Французы призвали россиян изменить курс.

Радиопереговоры экипажей опубликовала La Repubblica со ссылкой на французский генштаб. Отмечается, что речь идет о столкновении двух из множества военных кораблей, которое произошло 10 февраля.

Переговоры экипажей прошли следующим образом:

Forbin: Держитесь подальше от нашего авианосца! Вы приближаетесь к нашей позиции, пожалуйста, переместитесь вправо и подойдите на 105 градусов!

"Адмирал Григорович": Вас понял, курс 105 градусов!

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Forbin: Спасибо. Пожалуйста, имейте в виду, что наше судно идет со скоростью 10 миль. Мы просим вас соблюдать безопасную дистанцию в десять миль.

"Адмирал Григорович": Я понимаю, мы будем держаться на таком расстоянии от авианосца.

Указанное судно РФ является одной из самых современных единиц московского флота. В его распоряжении имеется мощное оружие – гиперзвуковые ракеты "Калибр". Такие были запущены в прошлом против баз Исиды в Сирии. Радиус их действия отвечает как раз тому расстоянию, на которое "Адмирал Григорович" подошел к Forbin – десять миль или восемнадцать километров.

В издании отметили, что встречи, подобные этой, происходят постоянно. Например, российский крейсер и американский истребитель преследовали друг друга от Гибралтара до Сицилийского пролива. В материале подчеркнули, что это дает представление о том, насколько велико напряжение в морях: одного неверного маневра может быть достаточно, чтобы вызвать непоправимую трагедию.

Напомним: 31 января Россия направила в Средиземное море сразу шесть кораблей – суда прошли Гибралтар и начали переход к Сицилийскому проливу. Это вызвало опасение у Североатлантического Альянса, а в Пентагоне заговорили о втором фронте украинского кризиса. Укзанные корабли способны создать плацдарм из 60 танков и 1500 морских пехотинцев.

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