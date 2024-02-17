Концепция возникла еще в конце холодной войны: СМИ узнали детали разработок 'противоспутникового оружия' в России

Государство-террорист Россия пытается разработать ядерное космическое оружие, которое якобы позволит уничтожать спутники. Оккупанты надеются, что с помощью такой разработки смогут создать в открытом космосе мощную энергетическую волну, чтобы вывести из строя огромное количество коммерческих и правительственных спутников.

Стоит отметить, что это не новая концепция, и походит еще с конца Холодной войны. Об этом сообщает издание CNN.

На сегодняшний день известно, что "противоспутниковое оружие" все еще находится в стадии разработки и еще не выведено на орбиту. В то же время представители администрации президента США Джо Байдена предупредили, что в случае применения такого оружия могут произойти серьезные нарушения в повседневной жизни, причем такими способами, которые трудно предсказать.

Военные космические эксперты говорят, что речь идет об оружии, которое создает импульс электромагнитной энергии и поток сильно заряженных частиц. Концептуально это может разрушить другие спутники, летающие вокруг Земли.

Накануне представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что информация о стремлении РФ к созданию такого оружия была известна уже несколько лет назад. При этом он добавил, что только в последние недели разведывательное сообщество смогло с большей уверенностью оценить, как именно Россия продолжает добиваться создания такого оружия.

Также в США рассказали, что концепция "противоспутникового оружия" не новая и походит с конца Холодной войны. Эксперты отмечают, что большая опасность такого устройства на орбите заключается в том, что оно может сделать большие части определенных орбит непригодными для использования, создав "минное поле" из вышедших из строя спутников.

Таким образом орбита Земли окажется непригодной для любых новых спутников, которые человечество попытается запустить. Кроме того, будет проблематично ремонтировать и поддерживать жизнеспособность существующих спутников.

Напомним, в США заговорили об угрозе нацбезопасности из-за намерения РФ запустить ядерное оружие в космос. Глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил, что его комитет имеет секретную информацию по этому поводу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Североатлантическом альянсе отреагировали на сообщения американских СМИ о том, что РФ якобы желает разместить ядерное оружие в космосе. Там заявили, что НАТО всегда отслеживает все возможные испытания во всех сферах.

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