Конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН: что это значит

Американские конгрессмены-республиканцы предложили законопроект о выходе США из Организации Объединенных Наций, утверждая, что она больше не служит интересам страны. Они считают, что ООН стала площадкой для авторитарных режимов, тиранов и часто идет вразрез с принципом Америка прежде всего.

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По мнению законодателей, ООН работает неэффективно и поддерживает противников США. Об этом пишет Fox News.

Сенатор от штата Юта Майк Ли представил законопроект "О полном отказе от разгрома ООН – 2025", предусматривающий прекращение членства США в организации и прекращение финансирования ее структур. Соавтором документа в Сенате стала Марша Блэкберн из Теннесси, а в Палате представителей законопроект планирует представить конгрессмен Чип Рой, утверждая, что ООН и ее органы не продвигают интересы американцев.

"Организация Объединенных Наций превратилась в платформу для тиранов и место для нападения на Америку и ее союзников", — сказал сенатор Ли, добавив, что Америка не должна тратить свои ресурсы на эту "фиктивную" организацию. Приоритет нужно предоставить "настоящим альянсам, которые обеспечивают безопасность и процветание нашей страны".

Конгрессмен Чип Рой также подверг критике ООН, обвинив ее в неэффективности и поддержке противников США. Он упомянул, что в 2022 году США предоставили организации более 18 миллиардов долларов, что составляет около трети общего бюджета ООН.

"ООН пользуется американскими налоговыми деньгами, часто подрывая наши интересы, атакуя наших союзников и поддерживая наших противников", – сказал Рой. – Чего достигла ООН? Несмотря на все деньги и внимание, эта коррумпированная глобалистская организация десятилетиями не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии".

Отдельное внимание республиканцы уделили деятельности БАПОР – Агентства ООН для помощи палестинским беженцам, попавшим под расследование из-за возможной причастности сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль. В ответ в США временно прекратили его финансирование в январе 2024 года.

Документ, предложенный представителями Республиканской партии США, также запрещает исполнительной власти заключать какие-либо соглашения с ООН без одобрения Сената. Инициативу поддержали ряд республиканских законодателей, в том числе Майк Роджерс, Эли Крейн, Диана Харшбаргер и Марджори Тейлор Грин.

ООН также критикуют демократы: 11 членов партии обвинили организацию в пристрастном отношении к Израилю. Они выступили против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, требующей возвращения Израилем территорий, захваченных после 1967 года.

"Мы не согласимся с продолжающейся враждебностью ООН к нашему союзнику Израиля", – написали законодатели.

Опрос Pew Research Center, опубликованный в апреле 2024 года, показал, что 70% демократов поддерживают ООН, в то время как среди республиканцев этот показатель составляет всего 34%. Президент Трамп уже сокращал финансирование ООН и ее агентств в первый срок и, вероятно, продолжит эту политику.

Ранее СМИ писали, что Трамп планирует вывести США из Совета ООН по правам человека через помощь сектора Газа. В конце концов, именно такой указ он и подписал 4 февраля. Также Трамп объявил, что Штаты продолжают приостановку финансирования Палестинского агентства по оказанию помощи беженцам (БАПОР) и инициируют проверку деятельности культурной организации ООН ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле приветствовали решение президента США Дональда Трампа не участвовать в Совете ООН по правам человека. Страна присоединяется к Штатам и тоже выходит из организации.

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