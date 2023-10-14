Конфликт на Ближнем Востоке не должен повлиять на помощь Украине, – Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посетивший 13 октября Украину, подчеркнул, что поддержка нашего государства должна продолжаться. На это не должны повлиять последние события, в частности, война Израиля против террористов ХАМАС, к которой сейчас приковано внимание всего мира.

Об этом Рютте заявил на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Рассказывая о своем визите в наше государство, политик сказал, что мир должен продолжать давать отпор обеим войнам – и в Украине, и в Израиле.

"Ужасные события на Ближнем Востоке, Израиль, который имеет дело с величайшим убийством евреев со времен Второй войны, но этот конфликт не должен дать исчезнуть из виду ужасной агрессивной войне России против Украины. Она должна быть в поле зрения. Мир должен продолжать противостоять обеим войнам", – отметил Рютте.

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Он подчеркнул, что государства мира должны и дальше оказывать полную помощь, оставаться вовлеченными и быть на связи.

"Я по-прежнему поражен огромным упорством, стойкостью, и это вселяет большую уверенность в том, что в конечном счете, в наших интересах, поскольку речь идет также о нашей безопасности и наших ценностях, Украина в конечном счете победит Россию", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте. Гарант сообщил, что Нидерланды приняли решение по усилению украинской ПВО.

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