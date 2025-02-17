Автоматическое вступление Украины в НАТО: о чем будут говорить лидеры ЕС в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал на 17 февраля саммит лидеров Европейского союза в Париже, чтобы обсудить ситуация вокруг Украины и напряженность ЕС с США. Отдельно политики обсудят вариант "автоматического" вступления Украины в НАТО, если РФ вдруг нарушит режим прекращения огня, если состоятся переговоры и будет заключено мирное соглашение.

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Об этом говорится в материале The Guardian. Согласно информации источников журналистов, на саммит приедут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер- Польши Дональд Туск. Также будут присутствовать представители Италии, Дании, стран Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подтверждая парижскую встречу, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал: "Завтра президент соберет основные европейские страны для обсуждения вопросов европейской безопасности".

"На нем будут обсуждаться оборонные возможности, которые Европа могла бы предоставить Украине, чтобы дать надежные гарантии безопасности, включая план автоматического членства Украины в НАТО в случае явного нарушения Россией соглашения о прекращении огня. США заявили, что для любой стороны, нарушившей соглашение о прекращении огня, должны быть разрушительные последствия, элемент, отсутствовавший в предыдущих соглашениях о прекращении огня на Украине с 2014 года", – говорится в материале.

СМИ пишет, что предложение о членстве в НАТО, обусловленное нарушением Россией соглашения о прекращении огня, продвигалось некоторыми сенаторами США и теперь получило поддержку высокопоставленных европейских лидеров, включая Александра Стубба, президента Финляндии. Он настаивал на том, что дверь не должна быть открыта для российской фантазии о сферах влияния.

Макрон заявил, что он не шокирован и не удивлен скоростью, с которой Трамп действует, чтобы протолкнуть соглашение о прекращении огня, но европейские чиновники опасаются, что Россия стремится не только к нейтралитету Украины путем ограничения численности ее армии и отстранения Зеленского, но и к соглашению о сферах влияния, похожему на Ялтинское соглашение, подписанное через головы многих стран в 1945 году США, Великобританией и Советским Союзом, пишут журналисты.

Это поместит некоторые западные страны в "сферу принуждения, в которой страны живут в страхе", сказал один чиновник.

Ожидается, что лидеры ЕС также обсудят контуры значительного увеличения расходов на оборону, вызванного увеличением бюджета, и смягчение правил ЕС по долгам, применяемым к инвестициям в оборону.

Как ранее писал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что он не видит Европу за столом переговоров по Украине, однако европейские интересы будут включены в обсуждения.

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