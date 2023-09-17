'Конец режима': в Корее предупредили об ответе в случае ядерного удара КНДР

Тоталитарный режим Северной Кореи будет повален извне в случае применения Пхеньяном ядерного оружия. После этого США и Южная Корея объединят усилия, чтобы ответить агрессору на удар такого масштаба соизмеримо.

Об этом в комментарии агентству Associated Press рассказал южнокорейский лидер Юн Сок Йоль. Он прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблеи ООН, чтобы предостеречь партнеров от сотрудничества с РФ и КНДР.

"Мы с Вашингтоном согласовали, что любая ядерная атака Северной Кореи будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом, который приведет к концу режима", – указал президент.

Сок Йоль подчеркнул, что Вашингтон и Сеул способны разработать совместную программу, способную сдерживать и реагировать на любую угрозу ядерного удара со стороны Пхеньяна. Они тщательно следят за происходящим на территории КНДР, в частности, испытаниями ракет массового поражения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным западных СМИ, союз Ким Чен Инна с Путиным может не только изменить ход войны в Украине, но и повысить ядерные риски в Азии. Несмотря на бедность и изоляцию, у КНДР есть то, в чем так нуждается Россия – артиллерийские снаряды.

В то же время ЕС призвал Северную Корею не оказывать политическую или военную поддержку России в ее захватнической войне против Украины. Преступные действия со стороны Пхеньяна повлекут за собой жесткие санкции.

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