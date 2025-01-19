'Конечно еще не решил': Трамп заявил, что может отсрочить запрет TikTok в США на 90 дней

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "скорее всего" предоставит социальной сети TikTok 90 дней отсрочки от запрета в США. Сделать он это может только после вступления в должность в понедельник, 20 января.

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Об этом Трамп сказал в интервью американскому вещателю NBC News. Президент подчеркнул, что окончательного решения в отношении TikTok он еще не принял, но склоняется к тому, чтобы предоставить китайскому технологическому гиганту ByteDance дополнительный срок на продажу американского сегмента TikTok некитайскому покупателю.

"Продолжение на 90 дней – это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Знаете, это очень кстати. Мы должны внимательно взглянуть на это. Это очень серьезная ситуация", – сказал Трамп.

"Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник", – добавил он.

Согласно принятому в Сенате "двухпартийному закону" (то есть, он был предложен по отдельному соглашению обеих правящих партий, республиканцев и демократов), последний срок для того, чтобы соцсеть TikTok разорвала связи с материнской компанией ByteDance – 19 января. Но указанные 90 суток отсрочки прямо предусмотрены законом.

Трамп и раньше уже говорил, что именно он будет принимать решение о судьбе TikTok. Это может выглядеть странно – ведь закон был принят во времена президента Джо Байдена. Но следует заметить, что предложен был еще во время первой каденции Трампа. Более того, у Байдена неоднократно заявляли, что "действия по реализации этого закона будут на следующей администрации".

Как сообщал OBOZ.UA, принятие закона, а на его основании и решение суда, было принято на фоне предупреждений администрации Байдена о том, что приложение представляет "серьезную" угрозу национальной безопасности США из-за его связей с Китаем.

Есть много вопросов о том, как запрет TikTok будет работать на практике, поскольку нет прецедента, чтобы США блокировали большую платформу социальной сети. И как именно новое правительство будет обеспечивать исполнение решения суда, остается непонятным.

А тем временем в Китае уже придумали, как обойти запрет TikTok в США. Китайские чиновники рассматривают возможность приобретения американского подразделения компании TikTok директором Tesla, SpaceX и соцсети X, миллиардером Илоном Маском.

Отметим, что США не являются первым государством, которое решило запретить TikTok. Ранее такое решение принял ряд других стран. Правда, по разным, не только политическим или экономическим мотивам.

В странах, где TikTok был запрещен, пользователи используют VPN, чтобы обойти блокировку и продолжить доступ к контенту.

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