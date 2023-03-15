Компанию из Люксембурга заподозрили в передаче спутниковых фото ЧВК "Вагнер" – Euractiv
Власти Люксембурга подали в суд на космическую компанию Spacety Luxembourg S.A. Ее подозревают в предоставлении спутниковых снимков российской ЧВК "Вагнер" в январе 2023 года.
Как сообщает Euractiv, соответствующий иск подали министерства экономики и иностранных дел Люксембурга. Это произошло после того, как США ввели санкции против китайской компании Spacety за ее связи с "Вагнером".
Люксембург также обвиняет Spacety в нарушении санкций ЕС и закона об экспортном контроле от 27 июня 2018 года.
В связи с разоблачением и санкциями контракт на открытие офисов дочерней компании в Люксембурге был расторгнут, а некоторые учреждения приостановили сотрудничество со Spacety, пишет Euractiv.
В частности, работу с Spacety официально прекратили Люксембургский институт науки и технологий и Люксембургский университет.
В самой Spacety Luxembourg SA отвергли все обвинения.
Люксембург известен своей спутниковой и космической деятельностью. Здесь находится штаб-квартира SES SA, одного из ведущих мировых спутниковых операторов с более 70 спутниками на двух различных орбитах и годовым доходом почти 2 млрд евро. Недавно компания объявила о своих планах стать центром космической добычи полезных ископаемых.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В феврале китайская спутниковая компания Spacety попала в "черный список" США. По данным Вашингтона, она предоставила спутниковые снимки ЧВК "Вагнер".
– "Вагнер" в США признан транснациональной криминальной организацией. Группу возглавляет "повар Путина" Евгений Пригожин – "объект многочисленных санкций США", отметили в американском минфине.
– ЧВК "Вагнер" несет тяжелые потери в боях за Бахмут. По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, из 45 тыс. "вагнеровцев" на фронте в Украине осталось только 7 тыс.
– Российский правозащитник Марк Фейгин в интервью OBOZREVATEL отметил, что "Вагнер" может исчезнуть под Бахмутом, а самому Пригожину грозит смерть.
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