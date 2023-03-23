Комитет по иностранным делам Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО – Yle

В Турции парламентский комитет по иностранным делам одобрил ратификацию членства Финляндии в НАТО. Решение было принято в четверг, 23 марта.

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Об этом сообщило турецкое издание Yle. Отмечается, что вступление Финляндии в Альянс было поддержано единогласно.

Теперь членство Финляндии должен одобрить парламент Турции. Этот вопрос, вероятно, будет рассмотрен на следующей неделе.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи с президентом Финляндии Саули Нииностио 17 марта заявил о готовности турецкого парламента ратифицировать членство Финляндии в НАТО, но в отдельности от Швеции. По его словам, переговоры со Стокгольмом продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламент Венгрии 27 марта проведет голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО. Как и Турция, Венгрия будет утверждать вступление Финляндии отдельно от Швеции. Решение о вступлении Швеции в НАТО парламент Венгрии примет позже.