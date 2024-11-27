Команды Трампа и Байдена подписали меморандум о взаимопонимании и передаче власти: почему это важно

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа подписала меморандум о взаимопонимании с действующей администрацией Белого дома. Документ предоставляет новой администрации доступ к информации федеральных агентств, необходимой ей для подготовки к принятию на себя управления страной.

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Такой порядок передачи президентской власти в США призван облегчить передачу контроля над страной. Об этом сообщает Axios.

Переходный период Трампа и избранного вице-президента Джеймса Вэнса будет осуществляться за счет частного финансирования и публично раскроет имена своих спонсоров в соответствии с условиями, изложенными в меморандуме.

Кроме того, соглашение предусматривает, что команда Трампа не будет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные Управлением общих служб, что, вероятно, вызовет опасения по поводу безопасности, учитывая недавние попытки взлома по крайней мере одной президентской кампании.

В то же время отмечается, что условия, изложенные переходной командой Трампа, во многом противоречат протоколу и некоторым устоявшимся процедурам, использовавшимся десятилетиями при передаче власти в США. Однако похожий прецедент уже случался. Трамп решил отказаться от брифингов разведки, как только стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявив, что не хочет, чтобы его обвиняли в утечке информации.

Политический консультант и политтехнолог Сьюзи Уайлс, представляющая Республиканскую партию, заявила, что это взаимодействие позволяет предполагаемым кандидатам в администрацию Белого дома начать критически важную подготовку, включая размещение персонала в каждом департаменте и агентстве, и завершить упорядоченную передачу власти.

В свою очередь президент и генеральный директор Партнерства по государственной службе, которое курирует Центр по переходу президентской власти Макс Стир отметил, что подписание меморандума знаменует собой "позитивный шаг на пути к эффективной передаче власти".

"Это соглашение открывает прямой доступ к информации федеральных агентств, что крайне важно для готовности новой администрации приступить к управлению с первого дня и имеет решающее значение для успеха перехода", – заявил Стир.

Напомним, действующий президент США Джо Байден и избранный его преемник Дональд Трамп 13 ноября провели встречу в Овальном кабинете Белого дома. Речь, в частности, шла о передаче власти.

Ранее сообщалост, что Трамп решил назначить Илона Маска главой Департамента эффективности правительства. Вместо этого главу Пентагона Трамп решил отдать телеведущему Fox News Питу Гегсету, который в прошлом был участником боевых действий в составе американской армии, и, по мнению новоизбранного президента, "обладает соответствующей внешностью".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп объявил Майка Волтца советником по национальной безопасности. Он в свое время голосовал против выделения помощи Украине.

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