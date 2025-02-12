Команда Маска разорвала почти сотню контрактов в Министерстве образования США: кого коснутся сокращения

В США Департамент эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска объявил о многомиллионном сокращении бюджета Министерства образования. Команда по сокращению расходов заявила, что она расторгла 89 контрактов, которые касались исследовательского подразделения министерства.

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Об этом пишет The New York Times. В DOGE объявили о различных сокращениях в Министерстве образования на общую сумму более 900 миллионов долларов,

Они ориентированы на ограничение деятельности исследовательского подразделения ведомства, Института педагогических наук. Также было прекращено 29 грантов, связанных с обучением по разнообразию и равенству.

"Большинство, если не все, сокращения контрактов коснулись Института педагогических наук, включая гранты на инновации в образовании и исследования, а также обзорные проекты, связанные с What Works Clearinghouse, который проводит и занимается исследованиями передового опыта в образовании", – рассказали источники издания.

Сенатор-демократ от штата Вашингтон Петти Мюррей осудила эти сокращения.

"Миллиардер, которого не выбирали, теперь бульдозером уничтожает исследовательский отдел Министерства образования, нанося удар по высококачественным исследованиям и базовым данным, которые необходимы для улучшения наших государственных школ. Прекращение этих инвестиций после подписания контракта является расточительностью", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Федеральный суд Соединенных Штатов заблокировал Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого миллиардером Илон Маск, доступ ко всем базам данных Министерства финансов. Судья федерального суда также приказал сотрудникам DOGE "немедленно уничтожить любые файлы, загруженные из электронной системы Министерства финансов, если таковые имеются".

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