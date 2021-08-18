Количество жертв землетрясения на Гаити достигло почти 2 тысяч, регион накрыли мощные ливни. Фото

В результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,2 на Гаити погибло уже более 1,9 тысяч человек. Также еще около 1,2 млн жителей пострадали, в том числе 540 тысяч детей.

Такие данные обнародовал ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН. В то же время поисково-спасательные работы осложняются проливными дождями и оползнями, которые заблокировали дороги (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Ливни принес тропический шторм "Грейс", который накрыл регион вечером 16 августа.

"Это еще больше затрудняет доступ к воде, а наводнения и оползни усложнят предоставление гуманитарной помощи", – сказано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,2 в районе Гаити произошло 14 августа. Эпицентр располагался на глубине 10 км от коммуны Ле-Ке на юге страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 августа было подтверждено 1,4 тысячи жертв землетрясения и более 6 тысяч раненых.