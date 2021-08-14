У берегов Гаити произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами. Кадры последствий

В субботу, 14 августа, в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. В результате есть погибшие и мощные разрушения.

Как сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC), эпицентр толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны.

Также, по данным местных СМИ, толчки ощущались в столице страны Гаити Порт-о-Пренсе. Согласно данным Национального центра предупреждения о цунами США, в стране объявлена угроза цунами.

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Как пишет Reuters, люди покинули свои дома, опасаясь обрушения зданий. Служба гражданской защиты Гаити сообщила CNN, что были жертвы и разрушения, однако точное количество погибших на данный момент неизвестно.

По словам метеоролога издания Хейли Бринк, Гаити находится в зоне действия тропического шторма Грейс, и он может оказать воздействие на этот район с понедельника по вторник.

В свою очередь, Геологическая служба США (USGS) предположила, что вероятны большие жертвы, и катастрофа, возможно, будет широко распространенной.

"Прошлые события с этим уровнем тревоги потребовали реакции на национальном или международном уровне", – отметили в сообщении.

Как сообщил в Twitter журналист издания Le Nouvelliste Франк Дюваль, лікарня в місті Ле-Кай перевантажена. Багато поранених. Багато будинків обвалилося, зокрема і готель.

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