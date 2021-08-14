У берегов Гаити произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами. Кадры последствий
В субботу, 14 августа, в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. В результате есть погибшие и мощные разрушения.
Как сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC), эпицентр толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны.
Также, по данным местных СМИ, толчки ощущались в столице страны Гаити Порт-о-Пренсе. Согласно данным Национального центра предупреждения о цунами США, в стране объявлена угроза цунами.
Как пишет Reuters, люди покинули свои дома, опасаясь обрушения зданий. Служба гражданской защиты Гаити сообщила CNN, что были жертвы и разрушения, однако точное количество погибших на данный момент неизвестно.
По словам метеоролога издания Хейли Бринк, Гаити находится в зоне действия тропического шторма Грейс, и он может оказать воздействие на этот район с понедельника по вторник.
В свою очередь, Геологическая служба США (USGS) предположила, что вероятны большие жертвы, и катастрофа, возможно, будет широко распространенной.
"Прошлые события с этим уровнем тревоги потребовали реакции на национальном или международном уровне", – отметили в сообщении.
Как сообщил в Twitter журналист издания Le Nouvelliste Франк Дюваль, лікарня в місті Ле-Кай перевантажена. Багато поранених. Багато будинків обвалилося, зокрема і готель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на Гаити 12 января 2010 года. По словам президента страны Рене Преваля, жертвами стихии тогда стали около 170 тысяч человек. Для оказания помощи пострадавшим и поиска оказавшихся под завалами людей на Гаити прибыли спасатели и врачи из десятков стран мира.
Также в 2018 году у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, которое стало сильнейшим за последние восемь лет. Тогда результатом также стали жертвы и разрушения. Тем не менее угроза цунами не объявлялась.