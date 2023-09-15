Количество погибших в результате наводнения в Ливии превысило 11 тыс. человек, еще 20 тыс. пропали без вести. Фото и видео

В районе ливийского прибрежного города Дерна 10 сентября произошло наводнение из-за прорыва двух плотин во время проливных дождей урагана "Даниэль". Предварительно, количество погибших – минимум 11 300 человек, но поисковые работы по состоянию на 15 сентября еще не закончены.

Ливийское отделение гуманитарной организации "Красный Полумесяц" сообщает, что еще примерно 20 000 жителей пропали без вести. BBC передает, что волонтеры и спасательные команды продолжают находить тела (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Всемирная метеорологическая организация ООН считает, что тысяч смертей можно было бы избежать, если бы власти объявили эвакуацию. "Мы могли бы избежать большинства человеческих жертв", – заявили в организации.

Ливийская администрация, базирующаяся в Триполи, призвала прокурора страны начать расследование обрушения двух дамб.

Мохаммед аль-Менфи, председатель Президентского совета – высшего исполнительного органа Ливии, – приказал прокурору привлечь к ответственности всех, кто уличен в ошибках или халатности, приведших к катастрофе.

Он также призвал привлечь к ответственности всех, кто препятствует прибытию международной гуманитарной помощи.

В районе наводнения власти объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час. Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдул Хамид аль-Дабайба приостановил обучение по всей стране на 10 дней в знак солидарности с пострадавшими. Заявлялось, что приостановка обучения позволит использовать школы в качестве временных убежищ.

В Дерне, городе с населением около 100 000 человек, разрушились две ключевые плотины на реке Вади Дерна. Это привело к огромному потоку воды, похожему на цунами, пронесшемуся по улицам. Там были смыты целые кварталы.

Заместитель директора турецкого "Красного Полумесяца" Ибрагим Озер сравнил наводнение с землетрясением.

"Я был свидетелем многих стихийных бедствий, включая наводнения, лесные пожары и землетрясения, но это совсем другое", – поделился он в эфире BBC Radio 4.

"Мимо нас проплывали тела женщин и детей. Машины и целые дома были подхвачены течением. Некоторые тела вода занесла в наш дом", – рассказал об увиденном Хусам Абдельгави, 31-летний бухгалтер из Дерны.

По словам местных жителей, эксперты предупреждали, что плотинам грозит обрушение, с 2011 года. Ливийский политик Гума Эль-Гамати отметил: наводнение было катастрофой, "ожидающей своего часа".

В ООН предупредили об угрозе распространения заболеваний, вызванных загрязненной водой. Всемирная организация здравоохранения объявила, что выделит 2 миллиона долларов на помощь Ливии в чрезвычайной ситуации.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в крупнейшем городе Турции Стамбуле в результате масштабного наводнения погибли два человека. Еще четыре человека считались пропавшими без вести.

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