В Турции из-за мощного наводнения затопило Стамбул: есть погибшие и пропавшие без вести. Фото и видео

В крупнейшем городе Турции Стамбуле в результате масштабного наводнения погибли два человека. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

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Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая. Наводнение повлекло за собой сильные дожди, которые привели к затоплению улиц и домов в двух районах Стамбула.

В результате наводнения 12 человек застряли в районе отеля-бунгало в долине Шишли, вблизи границы с Болгарией и Грецией. Министр внутренних дел Турции указал, что поисково-спасательные группы спасли 6 человек, но также есть погибшие.

"К сожалению, было найдено 2 тела. Поисково-спасательные работы пропавших 4 человек продолжаются непрерывно", – рассказал Ерликая.

Сообщается, что многие автомобили застряли на дорогах в затопленных районах города. Кроме того, из соображений безопасности была временно прекращена работа нескольких станций метро. Местные жители активно распространяют видеоматериалы в социальных сетях, где видно, что некоторые улицы полностью затоплены.

Как отмечали BBC, губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что выпало около 125 килограммов осадков на квадратный метр. Он также отметил, что те, кто живет в домах, пострадавших из-за наводнения или где существует риск затопления, будут размещены в общественных заведениях.

В городских больницах продолжают принимать пострадавших в результате наводнения людей.

На стоянке самолетов аэропорта Стамбула в результате удара молнии пострадали двое рабочих, которые были доставлены в больницу. Также была затоплена таможня Халкали. Там ночью были спасены 68 человек, оказавшихся в водяной ловушке. Сообщается о затоплении и в других районах.

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предусматривает поступление дальнейших осадков на западе и юго-западе Турции и подчеркивает риск внезапных наводнений, ударов молний и сильного ветра.

Напомним, что в Турции пассажирский автобус вылетел в кювет по дороге из населенного пункта Сивас в Стамбул. В результате ДТП погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.