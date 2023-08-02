'Кокс закончился?' Кремль собрался говорить с 'Талибаном' о борьбе с терроризмом, идею жестко высмеяли в сети

В Кремле решили поговорить о борьбе с терроризмом и наркотиками с представителями запрещенной в ряде стран мира организацией "Талибан". Абсурдная инициатива Москвы спровоцировала волну насмешек в сети, поскольку талибы признаны террористами даже в самой РФ.

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О планах провести "переговоры" рассказал специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, встреча состоится в рамках саммита в Казани, посвященному Афганистану.

Также планируется обсудить "рабочие процессы" со "временным правительством талибов", заявил Кабулов.

Пользователи сети высмеяли очередную абсурдную идею московских политиков.

"Кремль с "Талибаном" обсудят борьбу с терроризмом и оборотом наркотиков. Обороты упали?", "Кокс в Кремле закончился?", "Абсурд, конечно, – примета нынешнего времени, но до такого уровня беспримесного идиотизма еще нужно додуматься", "Почему бы не назначить Медведева руководить российским обществом трезвости. А что не так?", – иронизируют в сети.

На новость отреагировала и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мне сказали, что эта новость – не фейк. Они действительно собрались обсуждать борьбу с терроризмом: россияне и талибы, вместе, борьбу с терроризмом, обсуждать! Наверное, это тот случай, когда действительно мир должен содрогнуться!" – написала она в своем Telegram-канале.

"Талибан" – радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году. До 1998 года талибы контролировали 90% территории Афганистана и фактически управляли страной. В 2001 году режим "Талибана" был свергнут после наступления международной коалиции, возглавляемой США. После отвода войск США в 2021 году Талибан снова захватил всю территорию страны.

В течение 20 лет "Талибан" использовал террористов-смертников для уничтожения иностранных и правительственных войск и запугивания гражданского населения. Даже сегодня вышколенные смертники остаются основой для военной и политической стратегии "Талибана", считают эксперты.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает контакты с талибами на фоне "подпитки их оппонентов Западом".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Талибан" назвал "героями ислама" террористов-смертников, которые напали на американские и афганские силы.

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