'Коалиция желающих': в Sky News выяснили, какие государства могут отправить миротворцев в Украину после войны

Среди стран НАТО появилась "коалиция желающих" отправить свои войска в Украину как миротворцев после завершения войны с Россией. Эту инициативу возглавили Великобритания и Франция, о чем заявил глава британского правительства Кир Страмер после саммита лидеров ЕС по Украине. Впрочем, он не озвучил, какие еще государства хотели присоединиться к миротворческой миссии.

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Как пишет Sky News, страны, которые присоединятся к этой инициативе, смогут направить своих солдат для выполнения функций миротворцев в Украине в случае прекращения огня. Как пояснил журналистам военный аналитик Майкл Кларк, это должна быть отдельная группа государств. Если они будут действовать не под зонтиком НАТО или ЕС, Словакия и Венгрия не могут наложить вето на их решения.

По словам Кларка, в группу точно войдут Франция и Великобритания, поскольку они стали инициаторами. Кроме того, он считает, что присоединиться могут Эстония, Литва и Латвия, а также Финляндия, поскольку все четыре страны входят в НАТО и имеют общие границы с Россией.

Военный аналитик не исключает, что в "коалицию желающих" войдут также Италия и Канада. В издании отметили, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорил о том, что его страна "изучает способы, по которым она может оказать лучшую помощь" Украине.

В то же время, по мнению Кларка, Польша, Испания и Германия не собираются отправлять свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии. Польша имеет протяженную границу с Украиной и Беларусью, поэтому, прежде всего, обеспокоена своей собственной безопасностью. К тому же премьер Дональд Туск в прошлом месяце подтвердил, что Варшава не планирует отправлять своих солдат на территорию Украины.

Испания также вряд ли присоединится к "коалиции желающих", потому что глава МИД Хосе Мануэль Альбарес еще в прошлом месяце заявил, что "пока слишком рано говорить об отправке войск в Украину".

Что касается Германии, то здесь ситуация пока находится под вопросом. Уходящий канцлер Олаф Шольц ранее отверг возможность отправки немецких войск в Украину как миротворцев, а его будущий преемник Фридрих Мерц пока не высказал свою позицию по поводу этой инициативы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Кир Стармер заявил, что на саммите в Лондоне 2 марта "ряд стран" изъявили желание быть частью плана по обеспечению мира в Украине. Великобритания, Франция и другие государства хотят подготовить план, как остановить боевые действия в Украине, и представят его США.

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