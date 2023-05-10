Коалиция по созданию спецтрибунала для РФ поддержала украинскую формулу мира: заявление

Участники коалиции, которые занимаются созданием специального трибунала для России, призвали международное сообщество поддержать применение правосудия в РФ за ее преступление агрессии против Украины. Они отметили, что безопасность в Европе и в мире зависит от соблюдения международного права, включая территориальную целостность и политическую независимость Украины.

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Об этом говорится в совместном заявлении участников коалиции, обнародованном на сайте Офиса Президента. Участники коалиции выразили глубокое уважение мужеству и выносливости Вооруженных сил Украины.

"Мы подтверждаем, что лица, ответственные за совершение преступления агрессии против Украины, не должны остаться безнаказанными, и призываем международное сообщество рассмотреть соответствующие действия, в частности, путем создания надлежащего механизма правосудия для обеспечения эффективной ответственности за преступление агрессии, который вызывает обеспокоенность международного сообщества в целом", – отмечается в документе.

Отмечается, что безопасность в Европе и мире является взаимозависимой и может быть гарантирована только при строгом соблюдении международного права, включая территориальную целостность и политическую независимость государств, а также запрет на применение силы и право государств на самооборону, как это отражено в Уставе ООН.

Члены коалиции высоко ценят храбрость и выдержку Вооруженных сил Украины, которые сделали большой вклад в защиту всех европейских народов с поддержкой государств мирового сообщества.

"Украина платит высокую цену не только за свое будущее, но и за безопасность и будущее других. Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку народа Украины, борющегося за защиту своей независимости на фоне российской агрессии", – говорится в заявлении.

Коалиция также выражает поддержку принципам справедливого и долгосрочного мира, которые были отражены в инициативе Владимира Зеленского. Участники призывают к реализации этой инициативы и призывают другие страны последовать этому примеру.

"Мы подчеркиваем, что будем бок о бок с Украиной в ее борьбе против российского агрессора и призываем к полному восстановлению территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые распространяются на ее территориальные воды. Мы призываем весь мир как можно быстрее поддержать и оказать помощь Украине", – подчеркивают авторы заявления.

Участники коалиции настоятельно осуждают незаконную, неоправданную и непровоцированную вооруженную агрессию России, которая грубо нарушает Устав ООН. Они также выражают свое возмущение любыми преступлениями и зверствами, совершенными российскими войсками и должностными лицами, включая атаки против мирных жителей, сексуальное насилие и другие военные и преступления против человечности.

Также они призывают Россию немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и вернуть всех депортированных, в том числе детей.

"Мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности согласно международному праву и поддерживаем усилия международных механизмов, включая Международный уголовный суд, московский механизм ОБСЕ и Независимую международную следственную комиссию ООН по Украине", — отмечается в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты придумали новую отговорку, чтобы депортировать украинских детей. Они организуют медицинские осмотры для детей, во время которых якобы находят у них болезни, поэтому принудительно вывозят "на лечение" в Россию.