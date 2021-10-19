КНДР запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд: это могли быть испытания баллистической ракеты

Во вторник утром, 19 октября, Корейская Народно-Демократическая Республика выпустила неизвестный снаряд. Это могли быть испытания баллистической ракеты.

Об этом заявило Министерство обороны Японии, передает издание NHK World-Japan. Там отметили, что анализируют собранную информацию и консультируют находящиеся поблизости корабли и самолеты.

В береговой охране Японии добавили, что неопознанный снаряд уже упал, но подробностей о том, где он мог приземлиться, нет. Южнокорейские военные также заявили, что Северная Корея выпустила снаряд в направлении Японского моря.

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Отмечается, что запуск последовал за серией испытаний оружия в Пхеньяне, включая запуск гиперзвуковой ракеты в прошлом месяце.

Напомним, что между Северной и Южной Кореями была восстановлена связь по военной линии. Официальные лица двух стран провели первый примерно за два месяца телефонный разговор. Однако запуск ракет может ослабить стремление Сеула (столица Южной Кореи) возобновить диалог.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, КНДР испытала новую зенитную ракету. Там заявили, что ракета имела "замечательные боевые характеристики", включала в себя два руля управления и другие новые технологии.