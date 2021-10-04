КНДР и Южная Корея возобновили линии связи: состоялся телефонный разговор

Между Северной и Южной Кореями восстановлена связь по военной линии. Официальные лица двух стран провели первый примерно за два месяца телефонный разговор.

Как сообщило агентство Yonhap, разговор состоялся в 9 утра по местному времени. При этом Сеул выразил надежду, что данный шаг "поможет двум странам возобновить межгосударственные отношения".

Отмечается, что звонок был совершен с территории Южной Кореи. А северокорейская сторона ответила на него.

О том, что телефонная связь между странами будет восстановлена на прошлой недели заявил глава КНДР Ким Чен Ын выступая на сессии Верховного народного собрания. Он же заявил, что таким образом "намерен построить прочный мир на полуострове".

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Известно, что связь между странами была прервана в прошлом году. Случилось это после того, как южнокорейские активисты перебросили на сторону северного соседа листовки с агитацией, которые в Пхеньяне посчитали такими, что подрывают политический строй КНДР.

В июле этого года лидеры двух стран договорились восстановить прямую линию связи и они даже начали работать, стороны осуществили звонки. Однако после начала южнокорейско-американских учений северокорейская сторона перестала отвечать на звонки.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Северной Кореи в начале сентября устроили масштабный парад в честь 73-й годовщины основания республики, а позже с территории КНДР произвели запуск новой крылатой ракеты.