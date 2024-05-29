КНДР запустила более 150 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи: что происходит

Южная Корея обнаружила на своей территории более 150 воздушных шаров с мусором. Их запустила через границу Северная Корея, назвав это "ответными действиями" на антипхеньянские листовки, разбрасываемые активистами Юга.

Как передает Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов, воздушные шары начали пересекать границу вечером 28 мая. Они упали в разных районах страны, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан.

Утверждается, что к шарам были привязаны пакеты с различным мусором: пластиковыми бутылками, батарейками, деталями обуви и даже навозом. Военным пришлось собирать содержимое для детального анализа. Местным жителям посоветовали не прикасаться к объектам и сообщать правоохранителям или военным, если они их обнаружат. Также людей предупредили, что воздушные шары могут нанести ущерб при падении.

В Сеуле осудили Пхеньян и "строго предупредили немедленно прекратить бесчеловечные и вульгарные действия".

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа", – заявило военное командование.

В течение многих лет северокорейские перебежчики в Южной Корее и консервативные активисты доставляли листовки на Север на воздушных шарах, чтобы противодействовать пропаганде КНДР.

26 мая в Пхеньяне предупредили, что разбросают макулатуру и мусор по Южной Корее.

"Будем принимать зеркальные меры в ответ на частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе. Многие негодные бумаги и мусор скоро будут разбрасываться в приграничный район [Южной Кореи]", – анонсировал заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын задумал развивать связи с Россией для того, чтобы оживить экономику своей страны. Заводы начали работать с повышенной мощностью, а министр обороны признал, что экономическая ситуация в КНДР "значительно улучшилась" благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов, отметили в Financial Times.

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