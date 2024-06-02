КНДР вновь запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею: в Сеуле пригрозили ответом. Фото

Северная Корея 1 июня запустила около 90 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Они пересекли военную демаркационную линию и упали в столице Сеуле и провинции Кенгидо.

Об этом сообщило агентство Yonhap ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS). Там отметили, что такое происходит уже в третий раз за неделю.

По словам южнокорейских военных, в субботу с 20:00 по 23:00 по местному времени через межкорейскую границу перелетело около 90 белых воздушных шаров. Когда они падали на землю, с них вываливались различные куски мусора, в частности окурки, бумага и полиэтиленовые пакеты.

Городское правительство Сеула также выпустило экстренное предупреждение в целях безопасности, заявив, что "неопознанные объекты" были обнаружены в небе недалеко от города. А JCS посоветовал людям не прикасаться к объектам и сообщить о них близлежащим военным или полицейским, а также предупредил о возможном ущербе от воздушных шаров.

В прошлые вторник и среду КНДР отправила на юг около 260 таких же шаров с мусором и экскрементами после того, как предупредила об "ответных действиях" против антипхеньянских листовок, разосланных южнокорейскими активистами.

Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон тогда заявила, что воздушные шары были "искренним подарком" для южнокорейцев, которые требуют гарантий свободы выражения мнений. По ее словам, Пхеньян продолжить отправлять "в десятки раз больше" мусора, чем тех листовок с юга.

Министерство объединения Сеула в пятницу предупредило, что примет "невыносимо болезненные" меры против Северной Кореи, если она продолжит совершать "иррациональные" провокационные действия. По данным СМИ, южнокорейское правительство может рассмотреть возможность проведения психологической войны против КНДР, включая возобновление военными властями громкоговорящего вещания вдоль границы или рассылку листовок с критикой режима Ким Чен Ына.

"На этой неделе Северная Корея усилила свои провокации после неудачной попытки запустить шпионский спутник в понедельник. Она уже четвертый день подряд проводит атаки по блокированию GPS в водах вблизи северо-западных пограничных островов Южной Кореи. В четверг же произвела артиллерийский залп в направлении Восточного моря в ходе учений, которые, по ее словам, должны были продемонстрировать решимость нанести превентивный удар по Южной Корее", – отметило новостное агентство.